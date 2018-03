Essonne : un chauffard recherché après avoir mortellement fauché un CRS

publié le 28/03/2017 à 15:25

À Massy (Essonne), lundi 27 mars au soir, un CRS de 26 ans qui faisait son jogging et n'était pas en service, a été fauché par un automobiliste, lequel a pris la fuite et est toujours recherché par la police.



La victime, qui "a été traînée sur plus de 40 mètres", selon deux sources policières, est morte sur le coup vers 19h. Des témoins de la scène ont apporté plusieurs renseignements - comme la marque et la couleur - sur la voiture impliquée, une petite citadine grise.

Ces mêmes témoins n'ont en revanche "pas pu donner sa plaque d'immatriculation", tel que le précise une des sources policières, laquelle affirme aussi que le chauffard "roulait à vive allure". Finalement, l'enquête a été confiée au commissariat de Palaiseau.

En avril 2015, une histoire semblable avait eu lieu dans l'Aveyron lorsqu'un chauffard avait mortellement percuté un policier au cours d'un contrôle routier. Positif au cannabis, l'automobiliste incriminé avait plaidé vouloir faire "un écart pour éviter le policier".