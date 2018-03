Enfermé pendant 5 ans dans une cave, un chien vivait dans ses excréments

publié le 26/11/2017 à 15:08

Un croisé yorkshire vivait au milieu de ses excréments, totalement reclus et enfermé dans le noir. Il a été retrouvé dans la cave de ses propriétaires, dont il ne serait pas sorti depuis 5 ans, dans un pavillon de Villers-Semeuse dans les Ardennes. Isolé dans cette cave, il n’a jamais été entretenu.



"C’était une petite cave complètement noire. C’était un tas d’immondices et d’excréments. J’ai dit à la dame que c’était inadmissible, qu’elle ne l’avait jamais remonté. Et elle m’a répondu que non parce qu’il faisait des bêtises", s’indigne au micro de RTL, Sabrina, la présidente de la Ligue dans l’intérêt de la société et de l’animal (LISA).

"À force, les excréments, l’urine et le poil faisaient des blocs énormes et durs aux pattes", relate Sabrina. Après trois heures de toilettage, trois kilos de poils crasseux ont été retirés. Mais le chien qui s’appelle désormais Bob ne présente pas de problèmes de santé particuliers.

"Il restait comme ça tout seul en boule sans bouger, parce que de toute façon il n’avait plus que ça à faire. C’est ignoble de faire ça". Bob se trouve aujourd’hui en famille d’accueil pour le sociabiliser et sera bientôt proposé à l’adoption. L’association a annoncé qu’elle allait porter plainte contre les propriétaires.