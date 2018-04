et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/04/2018 à 12:31

La décision de justice est tombée ce mercredi 25 avril. La société de production de l'émission Dropped a été condamnée pour "faute inexcusable" à indemniser la famille d'un cameraman mort en 2015 dans un accident d'hélicoptère, au cours d'un tournage en Argentine.





Deux engins étaient entrés en collision. 10 personnes avaient trouvé la mort, dont trois sportifs français de haut niveau, la navigatrice Florence Arthaud, le boxeur Alexis Vastine et la nageuse Camille Muffat. La mère, l'épouse et les deux enfants du caméraman Laurent Sbasnik, mort à l'âge de 40 ans dans la collision, avaient saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Hauts-de-Seine, réclamant d'importants dommages et intérêts à son employeur, la société de production SAS Adventure Line Productions (ALP).

En exclusivité pour RTL, la veuve du caméraman témoigne. "Ça ne ramènera pas le père de mes enfants mais justice a été rendue", estime-t-elle, soulagée. "Je suis satisfaite aujourd'hui par cette décision qui était très importante pour nous les familles de victimes". Désormais, la mère de famille, qui atteste que son époux avait l'habitude de ce genre de missions, plaide pour que "la sécurité soit de retour sur les tournages".