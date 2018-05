Doubs : frappé et brûlé dans un bois après des soupçons de gestes pédophiles

publié le 29/05/2018 à 05:39

Il errait hagard, à moitié nu dans les rues de Grand-Charmont, dans le Doubs vendredi 25 mai, avant d’être pris en charge par les gendarmes. Selon L’Est Républicain, quatre individus auraient tendu une embuscade à un homme âgé de 18 ans, en l’invitant à un barbecue.



Le soupçonnant de gestes à caractère pédophile sur une petite fille de six ans, la mère de celle-ci, son compagnon, un frère et un ami lui auraient fait vivre un véritable calvaire. Il aurait été conduit dans une forêt, puis dénudé, battu à coups de bâtons, brûlé avec des cigarettes et aspergé de vodka. Ensuite, le garçon aurait été attaché à un arbre avec un câble, puis abandonné. 21 jours d’incapacité temporaire de travail lui ont été délivrés par les médecins.

Ses agresseurs présumés âgés de 17 à 38 ans ont été interpellés par les gendarmes samedi 26 mai et leur garde à vue pour enlèvement, séquestration et violences a été prolongée le dimanche 27. Si les trois hommes reconnaissent leur implication, la mère conteste avoir été présente sur les lieux indique L’Est Républicain. Les enquêteurs doivent également entendre la petite fille concernant les soupçons d’attouchements de la part de la victime.