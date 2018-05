Doubs : disparition inquiétante de Léa, 15 ans

publié le 06/05/2018 à 15:07

Elle n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi 4 mai. Ce jour-là, Léa 15 ans, ne s'est pas rendue au collège dans lequel elle est scolarisée. Elle n'a plus donné signe de vie depuis.



Les gendarmes ont donc lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver la jeune fille, domiciliée à Mandeure dans le Doubs, relaye l'Est Républicain, qui publie une photographie de Léa pour aider les recherches.



Léa mesure environ 1,60 mètre et a les cheveux longs et bruns. Le jour de sa disparition, elle était vêtue d'une veste rouge ainsi que d'un pantalon en jean.

Toutes les personnes susceptibles de détenir des informations qui pourraient permettre de retrouver l'adolescente sont appelées à contacter la gendarmerie d'Hérimoncourt au 03.81.30.74.00.