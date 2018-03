Dix ans après, les parents de Gaëlle Fosset réclament toujours justice

publié le 26/04/2017 à 09:13

"Chaque jour nous pensons à elle, chaque jour depuis qu’elle a été sauvagement assassinée alors qu’elle n’avait que 21 ans", explique Sylvie sa maman. C’est en effet le 27 avril 2007 que Gaëlle Fosset a été découverte morte, à demi dénudée, dans sa maison de Saint-Germain- la-Campagne (Eure), qu’elle partageait avec son compagnon. Sur son corps, 66 coups de couteau seront relevés.



C’était il y a tout juste dix ans. Depuis, quatre juges se sont succédés, un suspect a été mis en examen pour "meurtre" mais laissé en liberté faute de preuves, plusieurs ADN ont été trouvés sur les vêtements de Gaëlle, de nombreuses pistes ont été explorées. "Mais l’enquête piétine toujours et j’ai peur qu’un jour on me dise qu’on ferme le dossier. Et ça, je ne peux pas l’entendre", reprend Jean-Paul qui ajoute : "On en est au même point qu’il y a dix ans. On ne peut pas laisser ce crime impuni".

"On est anéanti, cela fait dix ans qu’on a plus de vie", ajoute Sylvie qui malgré les années ne perd pas espoir. "Quand une nouvelle piste est explorée on se dit ça y est… Mais tout se referme très vite. Et quand nous allons sur la tombe de Gaëlle, on se dit qu’elle est là, toujours là. Et ça, malheureusement, ça ne changera jamais". Aujourd’hui fatigués mais toujours en quête de vérité, les parents de Gaëlle qui redoutent un non lieu réclament donc justice, "car un barbare est toujours en liberté", lance la maman de Gaëlle.

"J’en veux à la justice, à sa lenteur. J’espère que le prochain Président donnera les moyens à la justice, pour que les familles qui sont comme nous dans l’attente de la justice ait l’espoir qu’un jour, leur affaire aboutisse, le dossier se referme. Ce doit être la priorité du futur Président", ajoute-t-elle.