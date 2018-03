publié le 28/02/2017 à 08:58

Onze jours après la disparition d'une famille de quatre personnes apparemment sans histoires à Orvault, près de Nantes, le procureur de la République a annoncé lundi 27 février l'ouverture d'une information judiciaire notamment pour "homicides volontaires". "Cette procédure a été ouverte contre X des chefs d'homicides volontaires, enlèvements et séquestrations", précise le communiqué du procureur Pierre Sennès, indiquant que deux magistrats instructeurs ont été désignés.



Au domicile de la famille, les parents ainsi qu'un garçon et une fille âgés de 21 et 18 ans, "les constatations de police technique et scientifique ont permis de découvrir de nombreuses taches de sang, à l'étage, dans l'escalier et au rez-de-chaussée, dont certaines avaient été essuyées", précise le procureur. L'alerte avait été donnée par la sœur de l'épouse, inquiète de l'absence de nouvelles depuis le 16 février. Depuis la révélation de cette disparition, les enquêteurs ont multiplié les actes.

L'ADN de la fille, absent de l'appartement

C'est un nouvel élément dans cette affaire. Selon nos informations, les experts scientifiques ont rendu en partie leurs conclusions alors que des traces de sang avaient été retrouvées dans plusieurs pièces de la maison et sur le téléphone portable du fils de 21 ans. Ces traces de sang correspondent notamment aux parents et au fils aîné. Cependant, aucune ne correspond à l'ADN de Charlotte, âgée de 18 ans.

Un élément qui trouble énormément les enquêteurs mais qui ne permet pas de tirer des conclusions à ce stade de l'enquête. Aucune piste n'est écartée à l'heure actuelle. La fille cadette de la famille Troadec a pu avoir été agressée différemment, sans effusion de sang.

La personnalité du fils intrigue particulièrement

Jusqu'à présent, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à Sébastien. Ces derniers trouvent le profil du fils aîné de la famille particulièrement "instable". Selon les informations du Parisien, le jeune homme aurait "pété les plombs" en menaçant de mort une personne. Il aurait même écopé de travaux d’intérêt général pour harcèlement.



Mais cette violence ne serait pas la seule interrogation des enquêteurs. Si deux véhicules du couple ont été perquisitionnés, celui de Sébastien demeure introuvable. De plus, le dernier téléphone de la famille à s'être éteint, le 17 février au soir, est bien celui du fils aîné de la famille. Un téléphone portable retrouvé ensanglanté au domicile de la famille.



De plus, étudiant en BTS, Sébastien avait également une vie parallèle sur Internet où il était particulièrement actif. Au sein de sa communauté d'amis virtuels, ils postaient de nombreux messages beaucoup plus sombres en évoquant notamment des problèmes importants avec sa famille, notamment avec son père.

Une piste extérieure à la famille évoquée ?

Rien n'est exclu à l'heure actuelle et l'hypothèse d'une piste extérieure est toujours d'actualité. Le procureur continue d'évoquer cette possibilité de l'intervention d'une ou plusieurs personnes étrangères à la famille.