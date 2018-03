publié le 28/02/2017 à 12:28

Le mystère s'épaissit. Douze jours après la disparition du couple Troadec et de ses deux enfants, la justice a annoncé lundi 27 février l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicide volontaire", "enlèvement" et "séquestration". La fouille minutieuse de leur pavillon d'Orvault, une commune qui jouxte Nantes (Loire-Atlantique) laisse présager du pire.



Smartphone ensanglanté dissimulé dans une pile de linge, literie souillée par l'hémoglobine et sol lavé à la va-vite... L'hypothèse d'une scène de violence ne laisse plus guère de doute. Et c'est le profil de Sébastien, l'aîné de la famille, qui concentre le plus d'interrogations.

Les enquêteurs sont en effet intrigués par ses déclarations sur les réseaux sociaux, entre réflexions morbides et ressentiment à l'égard de son père. Un portrait à mille lieues de l'image "détendue" qu'il véhiculait dans son lycée de Vendée, où il était scolarisé en 2e année de BTS. Il "était toujours prêt à aider les autres" et à "rigoler", confie l'un de ses amis au micro de RTL, qui peine à "l'imaginer capable de faire quelque chose de mal".

Même son de cloche du côté d'un autre camarade, pour qui Sébastien Troadec n'aurait pas pu "faire de mal à une mouche". Et de décrire un "élève studieux", même si "ses notes ne suivaient pas". Après les cours, le jeune homme ne rechignait pas à faire la fête et s'était fait de nombreux amis. "Il était timide au premier abord, mais après ça se passait super bien", se souvient-il, avant de décrire un ami "très aimé". Pour preuve, "quand on a appris que c'était vraiment lui, on s'est tous inquiétés".



Des traces de sang retrouvées dans l'appartement de la famille correspondent à celles de Sébastien Troadec, ainsi qu'à ses deux parents. Selon nos informations, aucune trace de sang de Charlotte, la cadette de 18 ans, n'a été retrouvée. Pour l'heure, l'adolescente n'est toutefois pas considérée comme suspecte. "Il n'est pas possible à ce stade de déterminer avec précision le déroulement des faits", rappelait dimanche 26 février le procureur de la République.