Disparition de Maëlys : la sœur du suspect menacée de mort

La sœur aînée du principal suspect dans l'enquête sur la disparition de la petit Maëlys a porté plainte pour menaces, selon des informations révélées par le journal Le Point mercredi 27 septembre.



Un nombre important de "vengeurs" ont décidé de la menacer à cause de son lien de parenté avec le suspect. Cette sœur aînée d'une quarantaine d'années, qui vit à plus de 400 kilomètres de chez lui, a déclaré avoir été directement menacée sur les réseaux sociaux. "Comment ont-ils pu remonter jusqu'à moi ?" s'est-elle interrogée dans un entretien au Point.

Les messages reçus concentrent pour la plupart des menaces de mort ou des incitations à révéler où est la petite Maëlys, disparue depuis plus d'un mois. "Mon CV, ma profession ainsi que mes adresses professionnelle et personnelle ont été divulgués. Cela fait peur !" a-t-elle confié. L'un des auteurs de menaces a même été jusqu'à lui écrire ce message: "son silence va vous coûter très cher..." en l'accompagnant du nom et de l'adresse de la plaignante.

"Je ne vis plus, j'ai peur de laisser mon fils seul, je ne dors plus, je suis très angoissée. Cela s'ajoute à l'angoisse de l'enquête", a-t-elle déclaré aux policiers qui enregistraient sa plainte. La quadragénaire n'a jamais été interrogée dans l'enquête sur Maëlys, toujours recherchée depuis sa disparition lors d'un mariage dans l'Isère le 26 août.