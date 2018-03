Disparition de Maëlys : "S'il me dit quelque chose, j'en ferais part", dit la mère du suspect

et Eléanor Douet

publié le 29/09/2017 à 05:05

Plus d'un mois après la disparition de Maëlys, ses parents ont demandé à l'homme suspecté de l'avoir enlevée "de révéler ce qu'il sait" lors d'une déclaration à la presse jeudi 28 septembre à Lyon. Les parents, déterminés à connaitre la vérité sont apparus très affectés. Depuis son domicile, la mère du suspect, Christiane, a suivi l'intervention des parents de la fillette âgée de 9 ans.



"Je suis sensible à leur détresse. Moi aussi je voudrais savoir. J'aimerais qu'on la retrouve", a-t-elle expliqué au micro RTL, assurant qu'elle allait demander à son fils s'il savait quelque chose sur cette disparition "pour les parents de Maëlys".

"Le jour où je vais le voir, je vais parler avec lui. Je vais lui dire : 'si tu as vu quelque chose, dis-le' (...) Et s'il me dit quelque chose, j'en ferais part après. Ça c'est sûr. J'en aurais trop sur la conscience de ne rien dire", assure celle qui dit comprendre la souffrance des parents de la fillette : "Je suis une mère avant tout".

Son fils avouera-t-il s'il sait quelque chose ? "Peut-être, oui, je pense. Ce n’est pas quelqu’un qui n'a pas de sensibilité, au contraire. Il a un cœur", confie Christiane.