et AFP

publié le 29/08/2017 à 12:41

Six jeunes gens ont été blessés, deux d'entre eux grièvement, lorsque le balcon d'une maison où ils se trouvaient s'est effondré dimanche 27 août dans la soirée pour une raison inconnue, près de Niort, ont indiqué lundi les secours et la gendarmerie. Les pompiers ont été alertés peu après 22 heures pour l'incident survenu à La Crèche (Deux-Sèvres), au domicile d'un particulier. Le balcon en dur d'un pavillon datant des années 70 s'est affaissé, et les jeunes ont fait une chute de près de trois mètres, a-t-on précisé de même source.



Deux jeunes hommes de 18 ans ont été hospitalisés dans un état grave, l'un, souffrant notamment d'un traumatisme crânien, au CHU de Poitiers, l'autre au Centre hospitalier de Niort. Leurs jours n'étaient toutefois pas en danger.

Quatre autres jeunes hommes âgés de 18 et 19 ans, plus légèrement atteints, ont été transportés à l'hôpital de Niort. Une jeune fille de 17 ans qui était aussi sur le balcon n'a pas été blessée. La gendarmerie est chargée de l'enquête sur les circonstances de l'incident.