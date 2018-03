et AFP

publié le 26/04/2016 à 12:21

Le tribunal correctionnel de Nevers ouvrait ses portes le 14 mars dernier, pour accueillir le procès du "dentiste de l'horreur", qui avait sévi durant trois ans dans la petite commune de Château-Chinon. 120 victimes étaient présentes, voulant être témoins lorsque justice serait faite. Ce jour est arrivé. Le Néerlandais Mark Van Nierop a été condamné ce mardi 26 avril à huit ans de prison par le tribunal correctionnel de Nevers.



Le tribunal a ordonné son maintien en détention et a assorti la peine d'une interdiction d'exercer définitive. Il devra également verser plusieurs amendes d'un montant total de 10.500 euros. Lors du procès en mars, la procureure Lucile Jaillon-Bru avait dénoncé le "désastre sanitaire" causé par cet homme de 51 ans, auteur de "violences dont le but ultime était d'obtenir des remboursements", toujours plus importants de l'assurance maladie.

Les inquiétudes des victimes sur les indemnisations

Sur une centaine de victimes, la procureure avait retenu des mutilations pour 53 d'entre elles. Elle avait réclamé une requalification des faits pour 20 autres personnes, notamment en "violences avec préméditation". Le prévenu a été finalement relaxé des faits de violence sur six victimes et de certains faits d'escroquerie. L'audience, initialement prévue sur dix jours, avait été très attendue par la centaine de parties civiles, pour finalement ne durer que 5 jours.

En cause, le mutisme de l'accusé au visage bouffi dans le box, qui ne cessait de répondre à la plupart des questions par un laconique "pas de commentaire". Malgré cette condamnation, des inquiétudes se manifestent, notamment sur les indemnisations. Ce sera peut-être la prochaine bataille : tenter de réparer ces dents dévitalisées ou limées par celui que l'on a appelé le "cauchemar du Morvan".