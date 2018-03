Crime à New-York

publié le 23/12/2017 à 21:00

Emission spéciale à l’occasion de la parution aux éditions L’iconoclaste du livre"Police de New York" premier titre d’une nouvelle collection, « Archives du Crime », dirigée par Bruno Fuligni, qui vise à présenter des fonds d’archives de Police ou de services de renseignements provenant de l’étranger.

Nous nous intéressons aux enquêtes de la légendaire police de New-York: NYPD, New York Police Department. 150 ans d’histoire du crime, des braquages de banques aux crimes passionnels en passant par les deux crimes les plus médiatisés du XXème siècle : le kidnapping du bébé de Charles Linbergh et l’assassinat de John Lennon.



Police de New York 200 ans de crimes et de faits divers

Nos invités



Jean-Baptiste Bourrat, dirige depuis 15 ans la collection «Archives ». Une collection d’ouvrages d’histoire qui met en valeur des fonds d’archives célèbres.







