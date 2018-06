Corruption : Michel Neyret condamné en appel à deux ans et demi de prison ferme

publié le 12/06/2018 à 14:00

Michel Neyret ne devrait pas retourner en prison. L'ancien numéro deux de la police judiciaire lyonnaise a été condamné à deux ans et demi de prison mardi 12 juin par la cour d'appel de Paris. Le "super-flic" déchu, condamné notamment pour corruption et association de malfaiteurs, a déjà passé huit mois en détention provisoire et pourra donc solliciter un aménagement de peine pour ne pas retourner en prison.



"Ça fait 7 ans que j'attends ça", a déclaré, soulagé, Michel Neyret, 62 ans. "Aujourd'hui, je pense que j'en ai presque fini avec l'institution judiciaire, sauf si il y a un pourvoi en cassation, ce qui ne sera pas notre cas, évidemment." Il doit encore se rendre devant le juge d'application des peines, qui décidera comment sa peine sera exécutée. Michel Neyret, aujourd'hui retraité, pourrait la purger sous bracelet électronique.

Le parquet général avait requis la même peine de prison, mais assortie de 15.000 d'amende et de cinq ans d'interdiction des droits civiques. Il peut donc encore se pourvoir en cassation, sinon l'"affaire Neyret" en restera là.

L'ancien policier était poursuivi pour 8 délits dont corruption, trafic d'influence et détournements de scellés de stupéfiants. Sa condamnation pour association de malfaiteurs par la cour d'appel n'avait initialement pas été prononcée par le tribunal correctionnel. Il encourait jusqu'à 10 dix ans de prison.

Informations confidentielles contre cadeaux

Voyages, prêt de voitures de luxes, séjour dans la villa d'un escroc, montres de luxe... La justice reprochait à l'ex-patron de l'antigang de Lyon d'avoir fourni des informations confidentielles à des membres du milieu lyonnais présentés comme des "indics", en échange d'avantages, de cadeaux et d'argent liquide.



Les cadeaux provenaient selon lui d'informateurs devenus des amis qui voulaient lui "faire plaisir". Michel Neyret avait tout de même reconnu devant le tribunal s'être perdu dans la gestion de ses "indics".



Il était aussi accusé d'avoir utilisé une partie d'une saisie de stupéfiants pour rétribuer des informateurs. L'ancien policier avait assumé cette pratique lors du jugement, assurant y avoir eu recours pour fidéliser ses "indics".

Une légende dans la police

Michel Neyret était une légende au sein de la police au moment de sa chute, adulé par ses équipes et ses supérieurs. Après 32 ans de carrière dont 20 à la tête de la brigade antigang de Lyon, il était décoré de la Légion d'honneur pour ses résultats.



Pourtant, il "a non seulement brisé sa vie et sa carrière, mais aussi abîmé l'image de la police" et "créé une sorte d'anti-modèle pour les jeunes générations de fonctionnaires", avait estimé l'avocat général dans son réquisitoire en avril.