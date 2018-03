publié le 31/03/2017 à 00:22

Claude Cancès a dirigé le mythique 36 quai des Orfèvres, l'antre de la Brigade criminelle. Une expérience passionnante qu'il relate dans un livre paru jeudi 30 mars : Commissaire à la Crim' (Mareuil Éditions). "Le rêve de tous les flics du 36, et de beaucoup de flics, c'est de travailler dans ce service", confie l'homme de 78 ans, qui, paraphrasant Georges Simenon, évoque cette brigade dans laquelle "on fréquente la misère et la mort au quotidien".



Dans son livre, l'ancien patron du 36 propose une histoire de la Brigade criminelle depuis sa création il y a près de cent ans jusqu'à aujourd’hui. Guy Georges, Docteur Petiot ou Michel Le Fou... Claude Cancès revient sur les grandes heures du 36.

Un ouvrage qu'il dédicace non pas à un policier, mais au cycliste Raymond Poulidor. "Je pense que les gens sont tellement écœurés par le comportement de nos élites politiques ou sportives qu'ils voient en Raymond Poulidor un type qui a les pieds sur terre", analyse l'ancien flic.