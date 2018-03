Cold Cases à Besançon: l’espoir

publié le 29/11/2017 à 21:00





Ce soir, à la Une de l’heure du crime nous revenons sur deux affaires de meurtres non élucidés à Besançon, il y a 25 et 30 ans. Virginie Raymond, 16 ans, est retrouvée morte de 14 coups de couteau chez ses parents à Besançon. Le 8 février 1992, Corinne Bigler, 21 ans, est, elle, retrouvée décédée dans sa baignoire avec des traces de strangulation. Si ces deux affaires ne semblent pas être liées, elles ont au moins un point commun: ce sont deux meurtres impunis.

Le 20 octobre dernier, 30 ans jour pour jour après le meurtre de Virginie raymond, la justice vient de relancer les deux enquêtes, dans l’espoir que les progrès de la police scientifique permettent d’aboutir à la vérité, et que la médiatisation de ces affaires suscite éventuellement de nouveaux témoignages.







Nos invités



Willy Graff, journaliste au journal l'Est Républicain (Affaire Corrine Bigler), Paul-Henri Piotrowski également journaliste au journal L'Est Républicain(Affaire Virginie Raymond), Bruno Bigler frère de Corinne Bigler. Aujourd'hui policier municipal à Besançon. Ses parents sont décédés en 2011. Il bataille seul pour connaître la vérité. Me Catherine Bresson du barreau de Besançon, avocate des parents de Virginie Raymond, Sylvain Dietrich, le frère de Stéphane Dietrich, un étudiant de Belfort, mystérieusement assassiné en juillet 1994. Le meurtrier, reconnu par des téléspectateurs de l’émission Non Élucidé est passé aux aveux en 2015, 21 ans après les faits...















