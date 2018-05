Chelles : un homme agressé et envoyé à l'hôpital deux fois le même jour

publié le 05/05/2018 à 05:45

C’est un acharnement violent et injustifié. Un homme de 48 ans a été agressé à deux reprises Chelles à quelques heures d'intervalle ce dimanche 29 avril. L'habitant de cette petite commune de Seine-et-Marne a eu la malchance de croiser un groupe d’adolescentes près de son immeuble, comme le rapporte Le Parisien.



Les jeunes squattent le hall et l’interpellent avant d'attraper sa sacoche et de lui asséner de violents coups de poing au visage. La victime a alors dû être hospitalisée et s'est vue prescrire sept jours d’incapacité totale de travail.

Mais le calvaire de cet homme n'est pas terminé. De retour chez lui quelques heures plus tard, une partie du groupe d’adolescents l’agresse de nouveau, jusqu’à ce que l’individu perde complètement connaissance. Il est à nouveau amené à l'hôpital et les médecins lui prescrivent 15 jours d’arrêt.

Deux agresseurs présumés âgés de 14 et 17 ans ont été interpellés ce lundi 30 avril par la police. Ils ont été présentés au juge pour enfants les a convoqués en vue d’une mise en examen. Trois autres assaillants présumés du groupe sont actuellement recherchés par les policiers de Chelles.