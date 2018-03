publié le 28/08/2016 à 01:41

Jeudi 25 août, c'est pour n'avoir pas été suffisamment couverte qu'une femme a été agressée sur une plage aménagée à Châteauneuf-sur-Charentes. Aux alentours de 19 heures, une femme de 26 ans mère de deux enfants ne porte que son bas de maillot quand elle est interpellée par une autre femme rapporte La Charente Libre.



Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, la victime raconte qu'elle a "montré ses fesses" en réponse à la remarque sur ses seins nus. Les femmes en viennent alors aux mains, l'agresseuse étant rapidement rejointe par des membres de sa famille. La femme aux seins nus est jetée au sol, frappée et son bas de maillot lui est arraché. Son mari qui tente de s'interposer est lui aussi frappé.

D'après un témoin cité par le quotidien, personne ne cherche réellement à s'interposer et la bagarre prend fin quand la jeune femme agressée se met à saigner du nez. La jeune femme a alors quitté les lieux en compagnie de son conjoint et de leurs enfants, en larmes, tandis que le groupe auteur des coups s'installait au même endroit pour profiter de son dîner. Le maire de Châteauneuf-sur-Charente s'est rendu rapidement sur place, il a dénoncé "une scène grave". Les gendarmes sont intervenus, mais en l'absence de plainte déposée par la victime n'ont procédé à aucune interpellation.

La Charente Libre a précisé dans une note publiée en large de l'article que "l'agression n'a aucune connotation religieuse". Tout en regrettant "de devoir en arriver à de telles précisions."