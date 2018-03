publié le 29/06/2017 à 12:06

Le ministère public avait requis 15 jours de prison avec sursis, mais la cour d'appel du tribunal correctionnel de Nîmes est allée plus loin. Elle a condamné mercredi 28 juin le maire de Carpentras à huit mois de prison avec sursis, pour violences conjugales sur son ex-compagne. Sa peine est assortie d'une privation de ses droits civiques et familiaux pour une durée de cinq ans. En première instance, Francis Adolphe avait été condamné à deux mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende.



L'élu, arrivé à la mairie de Carpentras en 2008 sous l'étiquette PS, était jugé pour avoir fait tomber son ancienne compagne dans une rue de Montélimar, en 2014. Placé en garde à vue pour violences aggravées, Francis Adolphe, qui a quitté le Parti socialiste au début de l'année, a toujours assuré qu'il s'agissait d'un accident. À l'époque, l'édile avait évoqué un complot : "Si je n'étais pas maire, je ne serais pas victime d'un tel règlement de compte qui n'a qu'un seul but : me dénigrer et salir ma réputation".

Son avocate Me Khadija Aoudia a dénoncé la sévérité de la peine au regard de la première instance et de la réquisition du ministère public. Elle a annoncé qu'un pourvoi en cassation avait été formé dès l'énoncé du verdict.