Calais : un migrant afghan meurt percuté par un camion

publié le 28/05/2016 à 12:10

Nouveau drame dans le nord de la France. Un migrant afghan de 25 ans est décédé tôt samedi matin sur l'A16 entre Dunkerque et Calais. "La victime faisait partie d'un groupe d'une cinquantaine de personnes qui déposait des branchages sur l'A16", dans le but de ralentir les poids lourds afin de se cacher dans l'un d'entre eux pour tenter de rejoindre l'Angleterre, a précisé la préfecture.



Malheureusement, le jeune homme a été percuté de plein fouet par un poids lourd dans sa quête de rejoindre l'Angleterre. En comptant la mort de ce jeune homme qui vivait dans la "Jungle" de Calais, au moins 26 candidats à l'exil sont décédés dans la région depuis juin 2015.

Ce drame survient au surlendemain de fortes tensions au sein de la "Jungle", où une rixe opposant plusieurs dizaines de réfugiés afghans et soudanais avait fait au moins 40 blessés. Quelque 4.000 migrants, selon la préfecture, 5.000 selon les associations, vivent actuellement dans la "Jungle" de Calais, plus grand bidonville de France, et ses alentours immédiats comprenant le Centre d'accueil provisoire (CAP) formé de conteneurs, le centre d'accueil de jour Jules Ferry et les tentes de la Sécurité civile, dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne.