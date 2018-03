Brienne-le-Château : un quadragénaire en fauteuil roulant et armé traquait Farouk Ben Abbes

et Ludovic Galtier

publié le 29/07/2016 à 17:39

Depuis l'attentat du 26 juillet contre l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), qui a coûté la vie à un prêtre et blessé grièvement un homme, un drame a peut-être évité à Brienne-le-Château (Aube), cette ville de Champagne, où est assigné dans un hôtel Farouk Ben Abbes. Ce Belge de 31 ans est l'un des fils conducteurs entre l'attentat du Caire de 2009, l'attaque déjouée contre le Bataclan la même année et le carnage dans cette même salle, le 13 novembre dernier.





Le 28 juillet, un individu âgé de 44 ans et obsédé par cette figure de la mouvance radicale toulousaine aurait pu s'en prendre à lui. Décrit comme "fragile psychologiquement", il se déplace en chaise roulante dans les rues de Brienne-le-Château, menace d'abord un habitant avec un fusil sans chargeur ni culasse, avant d'être interpellé par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet homme originaire de la région, placé en garde à vue, traquait l'assigné à résidence depuis plusieurs semaines.

Farouk Ben Abbes une première fois assigné à résidence à Toulouse

La présence de Farouk Ben Abbes dans cette ville de 3.000 habitants fait polémique. Le maire de la commune s'y est toujours opposé. Ce Belgo-Tunisien est proche de Fabien Clain, un autre jihadiste basé en Syrie et qui a revendiqué les tueries du 13 novembre. Assigné à résidence une première fois à Toulouse après les attentats de Paris, il avait quitté la ville pour acheter une voiture d'occasion. Une entorse qui lui a valu une condamnation en mars à trois mois de prison ferme. Sa peine purgée, il avait finalement été déplacé à Brienne-le-Chateau, pour raisons de sécurité, dès le début de l’Euro de football. Il y réside depuis le 15 juin dernier dans le cadre de l'état d'urgence.