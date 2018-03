publié le 30/06/2016 à 12:28

Après avoir vu les vitres de son siège parisien brisées, c'est le siège régional de la CFDT qui a été pris pour cible à Bordeaux dans la nuit du 29 au 30 juin, révèle le site 20minutes. Le bâtiment situé au 8 rue Théodore Gardère, dans le sud-est de la ville a été incendié pendant la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juin. Selon les informations de 20minutes, l'incendie aurait été causé par des feux de poubelles disposées devant le siège, vers 2 heures du matin. Aucune victime n’est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants. Une porte en bois a été entièrement calcinée et deux pièces du rez-de-chaussée ont été endommagées. La police judiciaire a été saisie de l’enquête.



Difficile de savoir si l'origine du crime est lié à la loi Travail, soutenue par la CFDT, ou à la grève des éboueurs qui touche Bordeaux. Depuis 10 jours, les poubelles ne sont plus ramassées à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CFDT. Une situation gênante alors que Bordeaux accueille plusieurs matches de l'Euro. Mercredi, la chambre de commerce et d’industrie a décidé de louer les services d'une entreprise privée pour ramasser les ordures qui s'entassent. Le même jour, le maire Alain Juppé avait décidé de prendre un arrêté municipal d'insalubrité sur sa ville.

Les locaux de la CFDT de Bordeaux ont été incendiés cette nuit. Les images parlent d'elles-mêmes... pic.twitter.com/q9MzTzuCtx — CFDT (@CFDT) 30 juin 2016