publié le 30/08/2016 à 16:07

Les faits remontent à cet hiver mais l'enquête progresse. En décembre dernier, une fratrie de cinq frères et sœurs se réunissait à Saintes pour fêter ce qui devait être des retrouvailles familiales. L'une des filles, âgée d'une trentaine d'années avait coupé les ponts, quelque temps auparavant après d'importants conflits. Mais l'ambiance était à la réconciliation et ce soir-là, et la trentenaire, vivant à Bordeaux, était venue aux côtés de son compagnon, relate Sud Ouest. L'apéritif approchant, la fratrie avait alors débouché une bouteille de whisky pour trinquer aux retrouvailles. Tous les convives en avaient alors absorbé, à l’exception du couple de Bordelais.



Problème, seulement quelques heures plus tard, les buveurs de spiritueux se sont retrouvés hospitalisés dans un état de malaise inquiétant. Des analyses avaient ensuite été conduites, et avaient révélé la présence de MDMA, une drogue proche de l'ecstasy, dans leur organisme. Finalement, une enquête menée par les gendarmes peu de temps après avait déterminé que la drogue venait de la bouteille de whisky. Il semble en fait que le compagnon de la Bordelaise y ait déposé la substance illicite. On ignore toujours ses intentions, et depuis les faits, l'homme reste introuvable. De son côté, la trentenaire s'est présentée devant la police de Bordeaux, lundi 29 août. Placée en garde à vue, elle a été auditionnée au profit du parquet de Saintes, en charge du dossier.