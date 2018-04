Bordeaux : appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme

publié le 24/04/2018 à 12:25

Un appel a témoins a été lancé ce mardi 24 avril après qu'une femme de 40 ans a disparu depuis le 21 avril. Elle pourrait se trouver "à proximité des bords de la Garonne".



Phu Shui, épouse Charvin, mesure 1,64 m. Lors de sa disparition, elle portait un pantalon de survêtement noir et rouge, un tee-shirt rouge à manches courtes, des baskets et un blouson en jean bleu. D'origine asiatique, elle a les cheveux noirs, mi-longs et raides. Elle a les yeux noirs et porte des lunettes de vue.

Les personnes pouvant apporter des renseignements sur cette disparition peuvent contacter les policiers du commissariat de Bordeaux au 05.57.85.73.19, au 05.57.85.71.81. ou au 08.00.00.49.38.

[DISPARITION INQUIÉTANTE] Merci de bien vouloir RT la disparition inquiétante ci-dessous, afin de retrouver Shui au plus vite. #solidarite pic.twitter.com/eojEbhp1Up — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) 23 avril 2018