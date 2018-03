Bondy : une enquête ouverte après l'agression de deux jeunes juifs

publié le 24/02/2017 à 04:30

Après l'agression de deux jeunes juifs à la suite d'un différend avec deux automobilistes à Bondy, en Seine-Saint-Denis, une enquête a été ouverte le 24 février. Selon le parquet de Bobigny, les deux victimes sont âgées de 17 et 29 ans. Le parquet a précisé qu'au moment des faits, les deux individus portaient des kippas "visibles".



Selon les premiers éléments de l'enquête, une dispute a éclaté entre les quatre principaux intéressés lors d'un arrêt à un feu rouge. Les deux victimes, à bord de leur véhicule, disent avoir été la cible de regards insistants, suivis d'insultes antisémites : "je vais te tuer, espèce de sale juif", aurait été prononcé. L'un des agresseurs présumés a par la suite sorti une scie à métaux, et a porté plusieurs coups à l'individu le plus âgé. Il l'a notamment blessé à la main.

La victime a reçu dix jour d'interruption totale de travail (ITT). Quant à la seconde victime, son frère de 17 ans, il a été blessé à l'épaule. Selon les enquêteurs, plusieurs individus se trouvant dans un bar à proximité des lieux de l'agression initiale auraient également frappé les deux individus. Les agresseurs, non identifiés, ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés. De leur côté, les deux victimes ont porté plainte. L'enquête a été confiée au commissariat de Bondy.