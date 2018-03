publié le 30/11/2016 à 11:53

"Une tentative de mise à mort". C'est en ces termes que L'Est républicain décrit l'agression "d'une rare violence" dont a été victime un homme d'une trentaine d'années dans une rue de Besançon. Le 25 novembre, peu après 17 heures, "les pompiers ont pris en charge sur la voie publique un individu ensanglanté, dont le corps était lardé de terribles plaies", rapporte le quotidien régional. Un sabre ou un katana pourrait être à l'origine de ces blessures : "la lame a fendu le bras jusqu'à l'os et quatre doigts ont été coupés".



Les premières analyses démontrent, par ailleurs, qu'"une coupure de quinze centimètres a fendu en profondeur le cuir chevelu" de la victime, désormais hors de danger. D'après les informations collectées par le quotidien, "l'ouverture d'une information judiciaire est envisageable" et "l'enquête de police suit son cours".