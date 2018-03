et AFP

publié le 16/03/2018 à 05:22

C'est un jugement qui a de quoi surprendre. Une jeune femme de 20 ans qui était accusée d'avoir étranglé son petit frère de 4 ans a été acquittée ce jeudi 15 mars au soir par la cour d'assises de Bruxelles, le jury suivant les réquisitions de l'avocat général. "Le décès de la victime ne peut être relié avec certitude à l'intervention d'un tiers", a tranché la cour dans son verdict rapporté par l'agence Belga.



L'accusée, Bouchra F., qui a passé 14 mois en détention provisoire mais comparaissait libre, avait toujours clamé son innocence. La mort du garçonnet était survenue au domicile familial, à Berchem-Sainte-Agathe en région bruxelloise, le 1er juillet 2015, alors que sa grande sœur, 17 ans à l'époque, était seule avec lui, chargée de le garder. Le décès était jugé suspect notamment parce que le corps présentait des lésions pouvant suggérer un étranglement.

Une accusée acquittée au bénéfice du doute

Néanmoins au cours de l'enquête, trois diagnostics de médecins légistes ont abouti à des conclusions différentes, l'un d'eux évoquant une crise d'épilepsie. Et lors du procès, ouvert lundi, un pédiatre urgentiste a expliqué à la cour que le sillon de strangulation observé sur le cou du garçonnet pouvait avoir été causé par un masque respiratoire, posé sur le visage avec un lien noué autour du cou. La cause du décès "ne peut être déterminée", a finalement estimé la cour, et l'accusée a été acquittée au bénéfice du doute.