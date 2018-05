Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 23/05/2018 à 17:31

Deux pères de famille en son venus aux mains en attendant leurs enfants à la sortie d’une maternelle de Belfort. L’un âgé de 34 ans et l’autre de 47 ans se sont battus avant de se menacer avec des marteaux, rapporte L'Est Républicain. L’altercation s’est déroulée devant plusieurs enfants.



L’un des deux hommes aurait donné une gifle à l’autre, avant de sortir un marteau pour le menacer. Ce à quoi son adversaire aurait répondu en l'imitant. Avant que les enfants n'assistent à un véritable duel au marteau, un agent territorial a pu intervenir en s'interposant. Toujours selon L'Est Républicain, la police est rapidement intervenue pour les interpeller et les placer en garde à vue. Une cellule psychologique a été mise en place par l’inspection d’académie.

L'origine de l'altercation est inconnue. Les deux hommes ont par la suite été libérés, l’un d’eux a reconnu les faits et comparaîtra en juin devant le tribunal correctionnel. L’autre a été présenté au parquet et placé sous contrôle judiciaire. L’inspection d’académie a déposé plainte contre eux.