publié le 29/08/2016 à 22:23

Grosse frayeur pour les Niçois. Samedi 27 août, le survol à basse altitude d'un Boeing 737 de la compagnie Turkish Airlines a provoqué un grand émoi dans cette ville encore marquée par l'attentat terroriste du 14 juillet dernier sur la Promenade des Anglais. Il était un peu moins de 17h30 lorsque le vol TK1815 en provenance d'Istanbul s'apprêtait à atterrir comme chaque jour à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. Mais à cause de leur approche manquée, l'appareil s'est mis à survoler la ville à seulement 129 mètres d'altitude (425 pieds).



Si l'incident n'a duré que quelques (longues) secondes, l'assourdissant bruit de l'avion a semé la paniqué chez les riverains niçois. Néanmoins, il a aussi suscité une vive inquiétude parmi les passagers de l'avion. Certains ont même cru à un détournement. "En réalité, je pensais qu'il s'agissait d'une attaque terroriste et je me suis dit : 'C'est fini, on va s'écraser sur la ville'", raconte l'un d'eux, Hichem, à Nice-Matin.

J’ai regardé autour de moi, les stewards étaient livide Partager la citation





Ce vacancier de 41 ans, habitué à faire ce trajet, raconte à quel point l'avion s'est comporté de manière anormale. Il n'hésite d'ailleurs pas à mettre directement en cause le pilote : "Il a accéléré d’un coup sec pour remonter et j’ai eu peur qu’on se crashe une nouvelle fois. Puis l’avion a tangué de droite à gauche. On aurait dit que le pilote et son co-pilote se battaient à l’intérieur du cockpit. J’ai regardé autour de moi, les stewards étaient livides".

Une enquête a été ouverte par la Direction de la Sécurité de l'aviation civile (DSAC) pour comprendre comment l'avion a pu dévier de son plan de vol. La compagnie Turkish Airlines a également lancé une investigation en interne.