publié le 23/04/2018 à 11:18

C'est une agression d'une rare violence. Dimanche 22 avril au matin, vers 10h20, les policiers d’Avignon ont été appelés à intervenir pour une rixe sur un parking de Leader Price dans le quartier du Pont-des-Deux-Eaux. Les forces de l’ordre y ont retrouvé un jeune homme qui gisait au sol dans son sang.



Le Dauphiné Libéré rapporte que l'Avignonnais de 26 ans aurait été lynché par plusieurs individus qui l'ont abandonné sur place. La victime a été rapidement prise en charge par les sapeurs-pompiers de la cité des papes qui l’ont conduit vers l’hôpital Henri-Duffaut. Souffrant d'un traumatisme crânien, il a été héliporté à l’hôpital de la Timone à Marseille.

Un homme de 28 ans blessé en garde à vue

Les forces de l'ordre ont précisé qu'ils avaient pu interpeller un homme, soupçonné d'avoir participé à l'agression.

Le suspect âgé de 28 ans a été placé en garde à vue au commissariat d’Avignon. Blessé au cours de la rixe, il a dû être examiné et deux jours d’ITT ont été déclarés. Une enquête a été ouverte par les policiers pour en savoir plus sur les motifs et circonstances de l’agression et identifier les auteurs de ce violent lynchage.