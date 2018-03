publié le 30/04/2017 à 16:51

Un boa de 2,5 mètres, exposé sans autorisation à la vue des clients. C'est depuis un vivarium incrusté dans le sol que le serpent était présenté aux habitués du Key Success, un bar à chicha clandestin place du Viguier à Avignon. Jeudi 27 avril, le reptile a été découvert vers 20 heures par un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude, comme le rapporte Midi Libre.



De toute évidence, le propriétaire a un goût pour les animaux exotiques : en plus du boa dans son vivarium, un autre reptile de 1,6 mètres se trouvait dans l'arrière-cuisine du bar, selon le quotidien régional. Contrairement à son congénère, lui était en liberté. Des fonctionnaires de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont récupéré les deux bêtes. Les deux gérants de l'établissement ont quant à eux été placés en garde à vue ; l'un d'entre eux a reconnu les faits et l'autre a été mis hors de cause.