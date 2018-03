et AFP

publié le 27/04/2016 à 18:27

Détenu en Belgique depuis son arrestation, Salah Abdeslam a finalement été remis à la France mercredi 27 avril. Ce dernier va enfin être entendu par les enquêteurs français alors qu'il est le seul terroriste survivant des attentats du 13 novembre perpétrés à Paris et Saint-Denis. Franck Berton, avocat français de Salah Abdeslam, a annoncé que Salah Abdeslam serait interrogé le 20 mai prochain sur le fond du dossier.



Après son audition par un juge, le suspect-clé des attentats a été mis en examen notamment pour assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. Il est poursuivi pour assassinats et tentatives d'assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes ou encore "séquestration" pour les faits relevant du Bataclan, précise le procureur dans un communiqué.

Dès l'annonce de ce transfèrement, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a assuré que le suspect-clé des attaques terroristes serait placé "dans un quartier d'isolement" et "pris en charge par une équipe de surveillance dédiée" à la prison de Fleury-Mérogis.