publié le 30/06/2016 à 13:00

Remis à la France ce jeudi 30 juin, Hamza Attou, soupçonné d'être le complice de Salah Abdeslam dans le cadre des attentats de Paris, vient d'être mis en examen et écroué pour "recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste". Cet homme est soupçonné d'avoir aidé l'un des commandos jihadistes du 13 novembre dans sa fuite après les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis. Hamza Attou était opposé à ce transfert. La chambre du conseil de Bruxelles y a toutefois donné son feu vert, à condition qu'il purge sa peine éventuelle en Belgique, rappelle l'agence belge de presse, Belga.



Hamza Attou, 22 ans, avait été interpellé avec Mohammed Amri, le 14 novembre dernier. Les deux hommes auraient ramené Salah Abdeslam à Bruxelles après les attentats de Paris et Saint-Denis et ont été contrôlé trois fois par la police française sur le chemin du retour sans être interpellés. Hamza Attou a été remis à la justice française "en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par la France", a précisé le parquet.