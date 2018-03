publié le 30/06/2016 à 12:37

Fin d'audience mouvementée au tribunal correctionnel d'Angers mardi 28 juin. Un adolescent de 14 ans a été interpellé alors qu'il venait d'essayer d'étrangler la procureure lors de l'audience de son père. Il était environ 19 heures et la séance touchait quasiment à sa fin. Le père de l'agresseur était poursuivi pour violences conjugales sur son ex-épouse.



Au moment où il se présente à la barre pour le réquisitoire de la procureure, la famille va se rapprocher pour mieux entendre l'échange entre la magistrate et le prévenu. C'est alors que son fils va perdre pied et se jeter au cou de la représentante du ministère public avec un geste d'étranglement. Elle va parvenir à se dégager et à repousser le jeune assaillant, avec l'aide de l'autre magistrat et des policiers d'escorte présents sur place. L'adolescent a été interpellé puis a été relâché. Il aurait été placé en garde à vue mercredi 29 juin après une plainte du parquet.