publié le 28/09/2016 à 15:06

C'est dans la nuit du dimanche au lundi 26 septembre dans une zone d'activité à Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) que trois cambrioleurs présumés ont pillé un magasin de jardinerie-animalerie. Ils étaient en train de charger des dizaines de kilos de croquettes pour chien mais aussi des brouettes et de l'outillage, pour la somme de 3.000 euros, lorsque les gendarmes les ont surpris.



Deux des trois suspects, des ressortissants roumains, se sont enfuis à pied mais ont finalement été interpellés et placés en garde à vue. Le troisième est actuellement toujours recherché ainsi que d'éventuels complices. Il s'agirait d'un "vol sur commande" commis par des malfaiteurs "organisés", ont indiqué les gendarmes. "Vous avez des gens regroupés sur des missions qui vont opérer sur des secteurs d'activités selon un schéma au niveau européen". Les premiers éléments de l'enquête indiquent que les produits étaient destinés à être transportés par fret pour être revendus à l'étranger, en Europe de l'Est notamment.