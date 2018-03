publié le 31/01/2018 à 12:20

Il avait déjà évoqué la "trahison" ressentie par les parents d'Alexia Daval. Leur avocat s'est exprimé mercredi 31 janvier en conférence de presse après les aveux du mari de la jeune femme retrouvée étranglée et à moitié calcinée à la fin du mois d'octobre dernier. Après des mois à afficher son immense tristesse, Jonathann Daval a finalement avoué qu'il avait tué sa femme "par accident", mais nie toujours l'avoir brûlée.



Pour maître Jean-Marc Florand "le coup a été très dur à encaisser" pour les parents meurtris. "Ils avaient une confiance absolue en Jonathann (...) Ils l'ont quasiment porté physiquement pendant la marche blanche, l'enterrement... Je revoyais sur certains médias des images en boucle et c'est vrai que c'est spectaculaire".

"Je n'ai aucune raison de douter de l'affection de Jonathann pour mes clients", ajoute encore l'avocat. Pour les parents d'Alexia Daval, "c'est très dur". "En trois mois, ils ont perdu leur fille dans des conditions atroces, mais ils ont perdu également leur gendre qui avait toute sa place dans leur famille. C'est comme un accident de famille avec deux morts".

> Maître Jean-Marc Florand : " On ne peut pas dire que c'est un accident" - 31/01/2018 Durée : 01:10 |

Jonathann n'a pas le profil d'un tueur, pourtant... Maître Jean-Marc Florand, avocat des parents d'Alexia Daval





À propos des difficultés rencontrées dans le couple, qui aurait pousser le mari à étrangler son épouse d'après son avocat, les parents avaient plutôt le "sentiment d'un fonctionnement de couple assez normal, selon leur avocat. Il pouvait y avoir des hauts et des bas, Alexia pouvait ne pas toujours être facile, mais ils n'avaient rien remarquer de symptomatique qui aurait permis de penser un instant que Jonathann aurait pu passer aux actes".



Interrogé par une journaliste sur la défense adoptée par l'avocat de Jonathann Daval, mis en examen pour meurtre sur conjoint, maître Florand exprime toute "son amitié" à son confrère maître Randall Schwerdorffer. "C'est quelqu'un de très réaliste, et de très franc. S'il dit ça (qu'Alexia Daval était violente dans le couple et que son client aurait subi ces violences conjugales, ndlr), ce n'est pas un effet de manche, de bluff, pour scandaliser la ministre du Droits des femmes (sic). S'il le dit, c'est non seulement qu'il le pense, mais qu'il le sait". Et d'ajouter : "Jonathann il n'a pas le profil d'un tueur. Pourtant..."



Marlène Schiappa a jugé "scandaleuse" la défense adoptée par maître Schwerdorffer. "Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante, il se sentait rabaissé, écrasé. À un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer", avait déclaré l'avocat.