Alexia Daval et Jonathann, "un couple qui avait des hauts et des bas", dit l'avocat du mari

publié le 29/01/2018 à 19:15

"C'est un couple qui avait des hauts et des bas". La description du couple Daval, dont l'épouse, Alexia, a été retrouvée morte, brûlée, en octobre dernier, tranche avec l'image idyllique qui en émanait jusque-là. Cette description est celle qu'en fait l'avocat de Jonathann Daval, le mari, placé en garde à vue ce lundi 29 janvier au matin. "C'est un couple qui avait une difficulté notamment pour avoir un enfant, c'est une réalité, et cela était source de tensions", concède maître Randall Schwerdorffer au micro de RTL.



Mais tandis que de nombreuses zones d'ombre intriguent les enquêteurs, l'avocat de Jonathann Daval tient à contredire une rumeur selon laquelle le couple se serait battu la veille. "Ils ne se sont jamais battus la veille. Il n'y a jamais eu de marques de griffures ou de morsures. (Jonathann Daval) avait une écorchure sur le bras, cela est très différent. S'il y avait eu des griffures et des morsures sur le bras, monsieur Daval aurait été placé immédiatement en garde à vue et soupçonné immédiatement, ce qui n'a pas été le cas", défend Randall Schwerdorffer.

Un suspect "extrêmement serein"

L'avocat préfère mettre en valeur un climat familial agréable. "On sait surtout que la veille, ils ont eu un repas avec la famille d'Alexia, qui s'est très bien passé et il n'y avait pas de tensions, (...) c'est la famille d'Alexia qui me l'a dit", raconte maître Schwerdorffer. L'avocat de Jonathann Daval affirme par ailleurs que son client a encore le soutien de sa belle-famille. "Ce matin, j'ai croisé le papa d'Alexia, lorsque je me rendais à la garde à vue de Jonathann. On a échangé quelques mots puisqu'on s'est déjà rencontré et il m'a gentiment dit 'j'espère que Jonathann va sortir au bout de 48 heures'", argue-t-il.



Randall Schwerdorffer affirme que son client, en garde à vue depuis plusieurs heures, "est extrêmement serein". "Il attendait cette garde à vue, on l'avait prévenu vu ce qu'il se passait au fur et à mesure des semaines. Il a envie de s'expliquer aussi et de répondre à toutes les questions des enquêteurs, insiste l'avocat. (...) La garde à vue est le temps où il peut donner toutes les explications utiles pendant 48 heures".