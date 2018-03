publié le 29/03/2017 à 22:35

L'alerte est levée mais les recherches se poursuivent. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand a annoncé jeudi 30 mars la fin du dispositif Alerte enlèvement qui avait été déclenché la veille pour retrouver le jeune Vicente et le suspect, son père. Ils demeurent toutefois introuvables. Plus de 800 témoignages ont été recueillis par la police judiciaire via le numéro d'appel 197, mais ceux-ci n'ont pas permis de retrouver le petit garçon, indique la justice.



Vicente, âgé de 5 ans et demi, est porté disparu depuis le 29 mars. Il mesure environ 1 mètre, a des cheveux châtain courts et les yeux marron. Porteur de lunettes de vue, l'enfant a été vu pour la dernière fois avec un haut de pyjama avec le logo "CARS" et un caleçon bleu. Son père Jason Lopez est suspecté du rapt. Il est de type méditerranéen, avec yeux marron, cheveux courts noir et barbe courte. Issu de la communauté des gens du voyage,

Ils circuleraient dans une berline, BMW ou Mercedes, de couleur noire dont l’immatriculation débuterait par les lettres VP ou VB (immatriculation nouvelle) et comportant en fin de plaque les chiffres 63 du département du Puy de Dôme.

Un passé judiciaire inquiétant

Jeudi, Jason Lopez s'est présenté armé d'un pistolet au camp des gens du voyage. Il a pris son fils qui jouait devant la caravane. Il a ensuite braqué l'arme sur le visage de la mère avant de lui asséner un coup de poing au visage et de repartir avec l'enfant. Ces derniers étaient encore introuvables peu après minuit.



Jason Lopez est activement recherché depuis son évasion en décembre 2016 de la maison d'arrêt de Riom (Puy-de-Dôme) dans laquelle il purgeait une peine de trois ans ferme pour violences. Condamné en 2015, l'homme issu de la communauté des gens du voyage possède un casier judiciaire chargé. Le père de famille se trouvait en conflit ouvert depuis plusieurs années avec son ex-compagne, envers laquelle il a formulé plusieurs menaces depuis son évasion.

