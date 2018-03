publié le 29/05/2016 à 20:34

L'alerte enlèvement a été levée, un peu plus d'une heure après son déclenchement par la gendarmerie. Joris, un garçon de 10 ans, cheveux châtains, yeux marrons, mince, Jad, un garçon de 6 ans, cheveux châtains frisés, yeux marrons, menu et d'Alia, fille de 5 ans, cheveux bruns, yeux marrons, ont été retrouvés sains et saufs à Villeurbanne chez leur tante, la sœur de leur père. Ce dernier, qui était soupçonné d'avoir enlevé ses trois enfants, "s'est rendu (à la gendarmerie de Tarare, ndlr) et a dit que les enfants étaient chez sa sœur, ce qui était le cas", a précisé une source proche de l'enquête.



Suspecté d'"homicide volontaire avec préméditation", cet homme de 45 ans, de nationalité turque, a été placé en garde à vue pour l'assassinat de la mère. Le parquet de Villefranche-sur-Saône a ouvert une enquête. Le corps de son ex-compagne, décédée de "mort violente" selon la gendarmerie, a été découvert dimanche matin chez lui, à Pontcharra-sur-Turdine, petite commune proche de Tarare, dans le Rhône. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple était en instance de séparation et se disputait la garde des petits. Une source proche de l'enquête indique qu'"il n'y a pas d'éléments laissant penser à des troubles psychiatriques chez cet homme"



17e "Alerte enlèvement"

Les trois enfants avaient disparu dans la commune de Pontcharra-sur-Turdine, dans la matinée du dimanche 29 mai 2016. La gendarmerie précisait alors que "les enfants sont susceptibles de circuler à bord du véhicule Renault Velsatis gris clair immatriculé 287 AQE 69 avec leur père, un homme de 45 ans, de type méditerranéen, cheveux bruns, 1 m 80. Un hélicoptère et des équipes cynophiles avaient été dépêchés pour les recherches.

Il aura donc fallu moins de deux heures pour que le dispositif "Alerte enlèvement" fasse une nouvelle fois ses preuves. C'est la 17e fois que les autorités y ont recours et jusqu'à maintenant, cela a toujours fonctionné puisque les enfants ont toujours été retrouvés.