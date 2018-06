publié le 07/06/2018 à 19:55

Retour à l'envoyeur. Le propriétaire d'un logement à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a partagé sur Facebook sa colère après avoir récupéré son bien dans un état déplorable, après 14 mois de loyers impayés, rapporte France 3 Hauts-de-France.



Sur les photos et les vidéos publiées, on peut voir le sol du logement jonché de détritus, ainsi que des meubles cassés et empilés les uns sur les autres. "Vivre avec 3 enfants comme ça chapeau !, écrit-il sur Facebook. Sans oublier la nourriture perdue dans le frigo offert par les Restos du cœur ! Honte à vous !"

Il a ensuite transporté dans un camion-benne tous les détritus laissés par ses anciens locataires peu soigneux, pour les déverser devant leur nouvelle maison. La vidéo, postée sur Facebook mardi 5 juin, a déjà été vue plus de 300.000 fois. Enfin débarrassé de ses problèmes, l'individu a tenu à souhaiter du "courage à (leur) nouveau propriétaire".