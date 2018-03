publié le 26/10/2017 à 16:32

Au soir du second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai dernier, sa présence derrière les époux Macron avait intrigué avec sa casquette. Morgan Simon, militant de La République en Marche, était monté sur l'estrade installée au Carrousel du Louvre à Paris pour chanter La Marseillaise avec le nouveau président de la République.



Rapidement surnommé "l'homme à la casquette" sur les réseaux sociaux et dans la presse, ce gérant d'une pizzeria à Nantes avait été embauché comme attaché parlementaire de la députée Valérie Oppelt (REM), élue en Loire-Atlantique. La nouvelle aventure a tourné court : mis en cause pour des faits d'agression sexuelle, il a démissionné.

Selon une information de Médiacités Nantes, publiée mercredi 25 octobre, une plainte a été déposée contre Morgan Simon. Celle-ci émane d'une ancienne militante qui est également devenue attachée parlementaire, auprès du député Philippe Latombe (REM).

Des gestes et des messages déplacés

La plaignante reproche à Morgan Simon des gestes déplacés, après un événement organisé en décembre 2016 par En Marche et le mouvement Les Jeunes avec Macron. Il est aussi question de harcèlement, avec des messages à caractère sexuels envoyés par téléphone. "Je n’avais pas envie que cela arrive à d’autres et cela me rendait malade de ne pas être reconnue comme victime. Aujourd'hui, je suis soulagée d’avoir fait la démarche", témoigne, pour Médiacités, cette jeune femme qui s'est convaincue de porter plainte après les révélations de l'affaire Weinstein et l'émergence du hashtag #balancetonporc.



La démission de Morgan Simon, survenue ces derniers jours, a été confirmée par Ouest-France. La députée Valérie Oppelt assure que cette décision a été prise "d'un commun accord pour qu'il puisse préparer sa défense". Elle appelle également à "respecter la présomption d'innocence".