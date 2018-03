Agression de Laurianne Rossi : quel est le profil de l'homme interpellé ?

publié le 31/07/2017 à 15:28

"Trop c'est trop", "la violence physique n'a pas sa place en démocratie", "violence injustifiable et inacceptable" : la classe politique dans son ensemble a vivement condamné l'agression de la députée REM Laurianne Rossi, survenue dimanche 30 juillet. Alors qu'elle tractait sur un marché de sa circonscription, à Bagneux, elle a été prise à partie par un homme, qui lui "a asséné un violent coup de poing dans la tempe droite", entraînant une incapacité totale de travail de trois jours.



Son agresseur présumé a parcouru une vingtaine de mètres avant d'être rattrapé et maîtrisé par des commerçants et des militants. Après avoir passé plusieurs heures en garde à vue, il sera jugé ce lundi 31 juillet dans l'après-midi à Nanterre. L'agresseur présumé, âgé de 63 ans, est déjà connu de la justice pour des faits de violence. Lors de son interrogatoire, il n'a pas nié les faits qui lui étaient reprochés et a regretté le coup de poing donné à l'élue.

Face aux enquêteurs, l'homme se présente comme un sympathisant de gauche, visiblement très remonté contre la majorité présidentielle et plus particulièrement contre les députés REM, qu'il qualifie de "godillots" au service d'Emmanuel Macron. Jugé pour "violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public", il encourt une peine maximale de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.