Affaire Kulik : Willy Bardon renvoyé devant la cour d'assises

Willy Bardon, mis en examen pour le meurtre et le viol d'Elodie Kulik, escorté par des gendarmes.

et Marie Zafimehy

publié le 13/04/2018 à 13:18

16 ans après les faits, il y aura un procès dans l'affaire Kulik. Vendredi 13 avril, les magistrats de la cour d'appel d'Amiens ont annoncé qu'ils renvoyaient Willy Brandon devant la cour d'assises de la Somme pour le meurtre et le viol d'Élodie Kulik en 2002.



Le 6 mars dernier, une lettre anonyme a été ajoutée au dossier de l'instruction. Elle désignait une personne supposée avoir des informations sur Willy Bardon et son entourage. Le 30 mars, une nouvelle audience s'est tenue : la justice devait alors décider si elle souhaitait ou non auditionner ce nouveau témoin. L'enjeu était de taille : si les trois juges en charge du dossier décidaient d'interroger cette nouvelle personne, cela signifiait rouvrir l'enquête, close depuis 2016.



Finalement, les juges ont décidé de ne pas donner suite au courrier et de renvoyer Willy Bardon, seul suspect encore vivant, devant la cour d'assises. Seul élément à charge contre lui : l'enregistrement de l'appel d'Élodie Kulik aux pompiers juste avant sa mort. Sa voix y avait été reconnue par la compagne d'un des amis de Willy Bardon, décédé dans un accident de voiture peu de temps après les faits.