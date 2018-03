et AFP

publié le 28/11/2016 à 11:58

Le parquet général de Riom (Puy-de-Dôme) a annoncé lundi 28 novembre qu'il interjetait appel du verdict des assises dans le procès de l'affaire Fiona. Contre l'avis du parquet, seul l'ex-compagnon, Berkane Makhlouf, avait été condamné à 20 ans de réclusion pour coups mortels, vendredi soir, tandis que la mère de la fillette, Cécile Bourgeon, avait écopé de cinq ans de prison. Le couple était poursuivi pour coups mortels aggravés dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite Fiona, en mai 2013, à Clermont-Ferrand.



La fillette était âgée de 5 ans. Au terme de dix jours de procès, Cécile Bourgeon a donc été partiellement acquittée du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale sur ses deux autres enfants. Son ex-concubin a, lui, été reconnu coupable de coups mortels aggravés. Trente ans de réclusion - la peine maximale - avaient pourtant été requis pour les deux accusés par l'avocat général, un peu plus tôt dans la journée du 25 novembre. "Vous ne vouliez pas la tuer, mais vous l'avez massacrée", avait-il lancé à ce couple.

Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf avaient fait croire à un enlèvement pendant des mois, avant d'avouer la mort de Fiona dont le corps n'a jamais été retrouvé. Faute d'autopsie, la cause de la mort de Fiona n'a pas été éclaircie - coups, absorption de médicaments, voire de drogues, le couple étant toxicomane. La défense n'a eu de cesse de plaider l'accident domestique, exhortant la cour à ne pas céder à "l'émotion" et à la "colère" dans leur condamnation.