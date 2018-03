publié le 30/08/2017 à 08:38

C'est une affaire dont on ne compte plus les actes. Depuis sept ans et les révélations du Point et de Mediapart, Françoise Meyers, fille de Liliane Bettencourt, et François-Marie Banier, favori de l'héritière de L'Oréal, s'affrontent devant la justice dans le cadre de "l'affaire Bettencourt". Un duel qui prendra bientôt fin selon les informations du Parisien : les deux parties auraient trouvé un accord.



Selon la conclusion du réquisitoire du parquet du parquet de Paris, qui requiert un non-lieu général dans le volet "subornation de témoin" de l'affaire, "peu de temps après l’avis de fin d’information, le juge d’instruction était avisé de l’existence d’un accord conclu entre Madame Françoise Bettencourt-Meyers et la partie civile (François-Marie Banier), le 18 mai 2017." Avec pour objectif de "mettre un terme définitif aux litiges qui les opposaient".

Une affaire sans fin

En 2010, après la publication d'enregistrements dévoilant l'emprise de François-Marie Banier sur Liliane Bettencourt, la fille de l'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers, dépose plainte pour "abus de faiblesse". En août 2016, le photographe est condamné en appel à quatre ans de prison avec sursis, à 375.000 € d’amende et à la confiscation d’une partie de ses biens.

Mais entre temps, le photographe riposte. En 2015, il accuse Françoise Meyers d'avoir corrompu certains témoins de l'affaire pour orienter leur récit, notamment celui de la comptable de la milliardaire Claire Thibout. En juillet 2016 Françoise Meyers est à son tour mise en examen pour "subornation de témoins".



Avec la conclusion d'un accord, Françoise Meyers et François-Marie Banier mettrait un terme à cette guerre judiciaire qui était allée jusqu'à concerner Nicolas Sarkozy, alors président et son ministre du budget Éric Woerth. Mais comme le rappelle Le Parisien, c'est désormais au juge en charge de l'affaire de trancher en faveur d'un non-lieu, comme le prône le réquisitoire du parquet de Paris, ou de renvoyer les deux protagonistes devant le tribunal malgré l'existence de cet accord.