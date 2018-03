publié le 30/10/2017 à 18:44

La réclusion criminelle à perpétuité requise contre le frère de Mohamed Merah. Abdelkader Merah, jugé depuis cinq semaines par les assises de Paris, est poursuivi pour complicité d'assassinats terroristes. Son frère a tué sept personnes entre le 11 et le 19 mars 2012 à Toulouse et Montauban. Lundi 30 octobre, l'avocate générale, après un discours fourni et qui aura duré trois heures, a donc requis les peines maximales pour les deux accusés. Pour Fettah Malki, elle requiert 20 ans de prison ferme.



L'avocate générale n'aura pas quitté des yeux le box des accusés, le regard planté dans celui d'Abdelkader Merah. Elle se lance dans une démonstration qui se veut implacable. La magistrate désigne les 117 heures de procédure qui trônent derrière elle. Ce lundi, sa mission est difficile, il faut s'extraire de l'horreur, dépasser le chagrin infini des familles. Le droit doit retrouver sa place et c'est à elle de construire méthodiquement l'accusation.

Faites que la démocratie, faites que la vie gagne sur la terreur Naïma Rudloff, avocate générale





Ainsi, elle décortique chaque contradiction du dossier, chaque détail dans la chronologie, dans les paroles d'Abdelkader Merah, sans "oublier" le second accusé, Fettah Malki, comme elle le précise lors de son réquisitoire.

Pour elle, il n'y a aucun doute, "Abdelkader Merah a fabriqué Mohamed Merah". C'est lui qui le pousse, c'est lui qui le galvanise, c'est lui le complice de ses meurtres, selon elle, il mérite donc la perpétuité.

Dans le box, l'accusé n'a pas perdu son sourire en coin. De toute façon, il l'a dit, il ne reconnaît pas les lois de la République. La Justice doit rendre son verdict jeudi 2 novembre. Après les avocats des parties civiles, le ministère public a supplié la cour : "Faites que la démocratie, faites que la vie gagne sur la terreur".