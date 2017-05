Zoom sur le tigre industriel polonais

publié le 02/05/2017 à 08:10

Le gouvernement polonais très remonté contre Emmanuel Macron, à cause de l'affaire Whirlpool. Le ministre polonais des Affaires européennes l'accuse de "populisme à l'état pur". Tout cela parce que le candidat d'"En Marche !" a promis des sanctions contre la Pologne s'il arrivait au pouvoir. Non pas pour des raisons économiques, mais parce que le gouvernement ultraconservateur de Varsovie s'est mis en contradiction avec les lois européennes sur le plan des libertés publiques. Pour Emmanuel Macron, c'était une façon détournée de faire pression sur la Pologne après la délocalisation d'une usine française là-bas, puisque c'est impossible sur le pan économique.



Il n'y a aucun recours contre le dumping social qu'exerce ce pays. Ce sont là encore les principes de l'Union européenne. Chaque pays a son système économique et social, ses salaires. Chaque pays produit à ses conditions, et peut exporter dans l'ensemble des pays européens sans entraves ni taxes. C'est ce système qui a permis à la Pologne de devenir la base arrière industrielle de l'Europe, et en particulier de l'Allemagne.

Sa Pologne est si attirante pour les industriels européens, c'est d'abord pour ses salaires, trois fois inférieurs aux nôtres. Il y a ensuite la formation de la main d'œuvre, qui est bonne, ainsi que la culture du travail. Il y a également la flexibilité sur le marché du travail : il est possible de licencier facilement, sans contrainte. Notons enfin sa situation géographique. La proximité avec l'Allemagne - il y a une frontière commune entre les deux pays - fait que bon nombre d'entreprises d'outre-Rhin y ont délocalisé tout ou partie de leur production.



Tout récemment, le fabricant d'électroménager Miele a annoncé une implantation de 350 personnes, rejoignant Bosch et Indesit. Mercedes s'est également installée, aux côtés de Fiat. Amazon vient d'installer son cinquième centre de logistique, il emploie plus de 7.000 personnes dans ses unités situées près de la frontière pour servir le marché allemand.



La Pologne est l’une des grandes gagnantes du Marché unique, avec ses voisines tchèque, slovaque et hongroise. Depuis dix ans, son PIB a progressé de 41%. Même en 2009, son économie a crû de près de 3%, alors que la zone euro chutait de plus de 4%. La Pologne est l'une des rares économies au monde qui n'a pas connu la crise mondiale.