"Where is Jim ?", le mystérieux ami de Donald Trump qui n'aime plus Paris

publié le 13/07/2017 à 14:49

"Where is Jim" ?" C'est la question que se pose des médias américains jeudi 13 juillet alors que Donald Trump est en visite officielle à Paris.



Jim, c'est ce mystérieux ami auquel Donald Trump aime se référer pour analyser la situation de la capitale française. Soi-disant amoureux de la ville Lumière, Jim n'y mettrait pourtant plus les pieds. Car à Paris régneraient la peur et l'insécurité. C'est du moins la petite histoire qu'avait conté Donald Trump lors de la conférence annuelle des conservateurs en février 2017.

“Jim, un ami, un type bien, qui adore Paris et qui y allait tous les années depuis des années avec sa femme et sa famille, m’a dit qu’il n’y retournait plus parce que Paris n’est plus Paris”, avait affirmé le président américain.

Réalité ou pure fiction ?

Ami réel ou imaginaire ? La question se pose encore. Car Jim c'est finalement l'ami qui pourrait servir d'excuse à Donald Trump afin de défendre sa politique d'immigration plus restrictive. Les médias outre-Atlantique ont tenté de le retrouver mais les recherches se sont révélées infructueuses.



Alors que Donald Trump effectue sa première visite officielle à Paris, des médias relancent la polémique. "Sera-t-il accompagné de son fidèle ami Jim ?", se moque Associated Press. "Trump visite Paris, avec ou sans son ami Jim ?" titre Le New York Times. "Cinq choses à savoir sur Jim, l'ami de Donald Trump", note le site américain Heavy. De leur côté, les internautes s'amusent eux aussi de la situation.

Questionnée par AP, avant l'arrivée de Donald Trump dans la capitale, la Maison Blanche a refusé de dire si cet ami serait du voyage. Le "suspense" a finalement pris fin lors de l'arrivée du couple présidentiel à l'aéroport d'Orly. Aucun Jim à l'horizon.



Lors de la conférence de presse tenue avec Emmanuel Macron, jeudi 13 juillet, Donald Trump est revenu sur la déclaration de désamour de son ami. "Paris est une ville merveilleuse, une des plus belles au monde (...) Paris restera une ville belle et pacifique et je compte y revenir", s'est exclamé le président américain.



De retour aux États-Unis, Donald Trump tentera peut-être de convaincre son ami Jim que "Paris reste Paris". Qui sait ?