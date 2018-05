publié le 21/05/2018 à 20:05

Pari réussi. Le groupe de trois hommes et six femmes atteints de cancers, originaires de la région de Périgueux, avaient décidé de participer à la Vogalonga de Venise et ils l'ont fait. Ils ont terminé cette course réservée aux bateaux à rames dimanche 20 mai.



Marie, l'une des participantes, et le docteur Levacher, oncologue à Périgueux s'expriment sur RTL après l'exploit réalisé en Italie par les neuf Français. Ils ont bouclé les 32km de course à la rame en 4 heures. Marie confie que préparer cette course l'a aidée "à affronter la maladie". Selon elle, "la course s'est très bien passée (...) au début on s'en sentait pas capable et finalement on y est arrivé". L'équipe Française faisait face à 8.000 concurrents. "Nous étions plus des sportifs que des patients", affirme Marie.

"La pratique physique et sportive est une prescription à part entière", déclare le docteur Levacher qui a accompagné les neuf patients en participant à la course avec eux. "Le renforcement musculaire le permettra d'être plus fort pour affronter les traitements, comme la chimio-thérapie".