VIDÉO - Le Festival des Fleurs de Medellin célèbre 60 ans de tradition

et AFP

publié le 09/08/2017 à 15:10

Les fleurs ont envahi les rues de la ville de Medellin en Colombie. Du 29 juillet au 7 août a en effet eu lieu la 60ème édition du Festival des Fleurs, qui s'est terminée par un défilé traditionnel.



Des centaines de producteurs ont marché dans les rues en arborant d'imposantes gerbes composées de 50 variétés de fleurs. La Colombie est le deuxième exportateur mondial de fleurs.

L'événement attire des touristes du monde entier pendant les 9 jours du festival. À cette occasion, de nombreuses manifestations culturelles et traditionnelles sont organisées à Medellin.



L'attraction principale demeure le défilé des Silleteros : des paysans qui confectionnent des gerbes et les portent sur leur dos grâce des petites chaises traditionnelles. Medellin est d'ailleurs surnommée "la ville des fleurs et de l'éternel printemps", grâce à son climat particulièrement favorable.